يشمل "البطالة والشيخوخة".. ماذا تعرف عن "التأمين الإلزامي" في قانون التأمينات الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أمس الأحد، على أن يكون التأمين إلزاميًا باستثناء بعض الفئات، ويشمل التأمين على "الشيخوخة والعجز والوفاة"، و"إصابات العمل"، و"المرض"، و"البطالة".

ونصت المواد بعد موافقة اللجنة على:

المادة 3:

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية، الآتي:

1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2- تأمين إصابات العمل.

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3- تأمين المرض.

4- تأمين البطالة.

مادة 4

يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثًا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.​