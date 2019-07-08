بعد "راموس".. كامل أبو علي: نجم جديد من ريال مدريد في الغردقة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، عن الزيارات المقبلة لمشاهير كرة القدم العالمية لمدينة الغردقة، موضحًا أن اللاعب المقبل "الضيف" سيكون من نادي ريال مدريد الإسباني، رافضًا الإفصاح عن اسمه أو هويته.

وقال أبو علي لـ"الخليج 365"، إن الهدف من زيارات المشاهير، الترويج للسياحة المصرية، خاصة أنها تصنع دعاية كبيرة للمقصد السياحي المحلي، متابعًا: "أهم حاجة مصر بلدنا، وسيكون جني ثمار هذه الزيارات قريبًا".

وأضاف: "مدينة الغردقة ستشهد الفترة المقبلة، نجوم آخرين من إسبانيا، وخاصة النادي الملكي الكبير والمحترم، خاصة أن الإسبان يعشقون مصر، وأكيد هنشوف نجوم آخرين من هذا النادي، ومش هنكست عن الترويج للسياحة المصرية مع المشاهير".

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ووصل سيرجيو راموس، كابتن نادي ريال مدريد الإسباني إلى مطار الغردقة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، على متن طائرة خاصة، برفقة زوجته بيلا روبيو وأولاده، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يُذكر أن رجل الأعمال، كامل أبو علي، سبق واستضاف قبل "راموس" لاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، ثم كريم بنزيما، وكيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أيضًا.

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