شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور على دائرى السلام بعد إصابة شخص فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى دائرى السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .