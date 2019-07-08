الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
القاهرة 25 36
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 24 31
السلوم 24 32
سيوة 25 38
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 22 37
السويس 23 36
العريش 24 33
رفح 23 32
رأس سدر 23 38
نخل 18 37
نويبع 27 37
طابا 26 35
كاترين 20 31
الطور 26 34
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 27 37
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 24 37
أسيوط 24 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 41
أسوان 28 41
أبو سمبل 27 42
الوادى الجديد 22 41
شلاتين 27 37
أبو رماد 28 37
حلايب 28 35
رأس حدربة 29 33
الصغرى العظمى
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
مكة المكرمة 29 43
المدينة 26 43
الرياض 30 46
المنامة 35 41
أبوظبى 31 41
الدوحة 34 44
الكويت 34 49
دمشق 20 36
بيروت 26 30
عمان 19 32
القدس 20 30
غزة 24 30
بغداد 28 46
مسقط 30 35
صنعاء 17 28
الخرطوم 27 38
طرابلس 22 33
تونس 25 37
الجزائر 24 30
الرباط 15 24
نواكشوط 22 27
الصغرى العظمى
أنقرة 15 31
إسطنبول 23 32
إسلام آباد 28 39
نيودلهى 26 36
جاكرتا 24 33
بكين 20 30
كوالالمبور 24 31
طوكيو 18 24
أثينا 22 35
روما 22 34
باريس 12 24
مدريد 18 31
برلين 10 18
لندن 13 20
مونتريال 14 26
موسكو 12 21
نيويورك 21 29
واشنطن 23 30
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