شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير منطقة الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، منطقة كورنيش النيل، مساء الأحد، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالجزء العلوي بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل واستعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الحيوية.

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تابع المحافظ أعمال التطوير الجاري بالمنطقة العلوية، والتي تشمل توسعات على الجانب الملاصق لمجرى النيل ،وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق في هذه الناحية، إضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة كافة الإشغالات التي تحجب رؤية المجري المائي للنهر وعمل ممشى علوي للمواطنين، وأعمال إنشاؤ جزيرة وسطى وإنشاء دورانات «returns» في بعض الأماكن على الطريق لسهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية.

ناقش المحافظ مع المهندس ناصر فراج، مدير الطرق والنقل، الموقف التنفيذي للأعمال والمعوقات التي قد تواجه سيرها، والذي أوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الكورنيش في المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول 1 كم، حيث تتضمن أعمال التطوير توسعة طريق الكورنيش من 5 متر إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد الذي سيضم إلى 3 حارات مرورية باجمالي 6 حارات في الاتجاهين، مع تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها في توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية من خلال عمل أماكن انتظار للسيارات «عمودى أو موازي» أسفل تلك العمارات.

أكد المحافظ أن التطوير ورفع كفاءة طريق الكورنيش سيمنح المنطقة انسياب مروري وسهولة لحركة السير بالمنطقة الحيوية، وسيمنع تكرار الإشغالات والتعديات العشوائية بالمنطقة ،والتي كانت تتسبب في تكدس مروري وزحام شديد على طول الكورنيش من المنطقة العلوية، حيث يعد الكورنيش المتنفس الوحيد لأهالي بني سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم.