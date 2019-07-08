شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط السيسي في أفريقيا.. الأبرز في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الاثنين، فعاليات القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت أمس الأحد في نيامي عاصمة النيجر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، والتي تناولت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء.

ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، الأحد، إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بعد استكمال تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

أكد الرئيس، في كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ 12 للقمة الأفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية ودخولها حيز التنفيذ واصفا ذلك بأنه إنجاز كبير.

وشدد الرئيس على أن الاتفاقية تأتى من أجل دعم وتدعيم التنمية المستدامة لمصلحة قارتنا، مشيرا إلى أنها تأتى على رأس أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وهو ما يمهد الطريق أمام اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية ويفتح آفاقا جديدة متطورة للربط بين دول القارة.

في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر- خلال اجتماع لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالتفاح السيسى بتوفير أراض زراعية لشباب الصعيد- تشكيل لجنة لحصر الأراضي في المناطق المستهدفة وتحديد جهات الولاية وأى تصرف لإحدى هذه الجهات على الأراضي وتقديم تقرير بذلك نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك موقعين مقترحين للزراعة في محافظتي المنيا وأسيوط.

وحول نشاط مجلس النواب، أشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب وافق في جلسة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بعد أن شهدت الجلسة جدلا كبيرا بين النواب حول تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 التي تنص على أن يتناول هذه التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية المقررة وفقا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز، كما شهد مجلس النواب أمس عددا من ردود الأفعال بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث طالب عدد من النواب بمحاسبة مسؤولي اتحاد كرة القدم.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه تنفيذا لتهديداتها بتقليص التزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015 أعلن مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي أمس استئناف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الحد المسموح به وفقا للاتفاق، وهددوا في الوقت نفسه بالتخلي عن تعهدات أخرى خلال 60 يوما ما لم تتحرك الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

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أما صحيفة صحيفة «الأخبار»، فقد أبرزت قانون التأمينات الاجتماعية، فقالت «إن حسن محمد عمر مستشار وزارة التضامن الاجتماعي أكد أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040 حيث سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين، وقال خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس إنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة وخلال 2036 سيصل 63 سنة وخلال 2038 سيصل 64 سنة ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040

في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة التموين وقعت 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين لإقامة مشروعات لوجيستية في 8 محافظات هي: الشرقية المنوفية الغربية البحيرة الأقصر قنا الفيوم مدينة العبور الجديدة بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية في أنحاء الجمهورية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجيستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة للتيسير على المواطنين للحصول على كافة مستلزماتهم بأسعار مناسبة.

وأوضحت أنه سيتم إقامة شبكة توزيع كبيرة على المحافظات والتوسع في إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية لتوصيل السلع إلى المواطنين بجودة عالية.

وتناول الصحيفة القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، فقالت «إن الرئيس السيسي أكد الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، ووصف ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنئ أنفسنا عليه، ودعا الرئيس جميع الدول الأعضاء التصديق على الاتفاقية.

وأشارت إلى أن الرئيس قال أمام القمة «علينا أن ندرك أن الطريق لا زال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا، وشدد على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة».

من جهتها، قالت صحيفة «الجمهورية» إن مطار القاهرة الدولي استقبل أكبر طائرة في العالم من طراز ايرباص 380، والتى تسع لـ 800 راكب وصلت من مدغشقر وعليها رئيس مدغشقر اندريه راجولينا و500 مشجع وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية.

وأشارت إلى أن سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى أعدت احتفالا لاستقبال أكبر طائرة في الممر الأوسط الجديد الخاص بهذه الطراز من الطائرات والذي تم شراؤه لاستقبال هذا الطراز الذي كان مطلبا لشركات الطيران العربية.

وأكدت الصحيفة أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

ونقلت الصحيفة عن أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440/ 2019 من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية، والتي ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وفقا لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية اعتبرت أن إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزى مراد جتينقايا تؤكد استعداده للتضحية بأي شئ حتى وإن كانت استقلالية كيان مثل البنك المركزي ومصداقية تركيا بوجه عام من أجل تنفيذ خططه الاقتصادية التوسعية، وقالت إن عزل مراد جتينقايا يعد ضربة قوية لمصداقية تركيا ويهدد بمزيد من التدهور للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، مشيرة إلى أن أردوغان أبدى مرارا امتعاضه من سياسات البنك المركزى التركى بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة رغم تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة كما هي نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضعف قيمة الليرة التركية.