شكرا لقرائتكم خبر عن البنا مديرًا لسكرتارية محافظ كفر الشيخ والسماحي سكرتيرًا خاصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 12379 لسنة 2019 بتكليف طارق عبدالرحمن يوسف البنا، الموظف بالديوان العام، بالعمل مديرا لإدارة السكرتارية بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، كما تضمن القرار تكليف أحمد جمعة فتحي مصطفي السماحي سكرتيرا خاصا للمحافظ.

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