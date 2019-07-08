بالدرجات ونسب الرطوبة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة لحد كبير حتى نهاية الأسبوع الجاري، توافقًا مع طبيعة فصل الصيف، لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، وتبلغ على القاهرة 37 درجة.

وأوضح شاهين لـ"الخليج 365"، أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة ما بين 70 إلى 75%، فيما تبلغ على السواحل 90%، وتستمر الرطوبة خلال الشهرين المقبلين، مضيفًا أنه ليس هناك أي مفاجآت غريبة في الجو، بجانب عدم وجود توقعات خلال الأيام المقبلة عن ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة أو انخفاضات ملحوظة.

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ونوه إلى أن الرياح ستكون هادئة على أغلب الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية، والنشاط الخفيف لها سيضيف جمال لحالة الطقس الموجود على السواحل الشمالية المعتدلة خلال ساعات النهار، والتي تصل فيها درجات الحرارة ما بين 31 إلى 32 درجة، متابعًا: "أي نعم نسب الرطوبة مرتفعة وتتجاوز الـ90% لكن النشاط الخفيف الموجود اليوم سيقلل من إحساس المواطنين بارتفاع نسب الرطوبة، وفي نفس الوقت كلما اقتربنا من الشاطئ كلما كان الجو أكثر جمالًا".

وتابع: "تبلغ درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة، وعلى السواحل الشمالية ما بين 31 إلى 32 درجة، وعلى محافظات شمال الصعيد ما بين 38 إلى 39 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد ما بين 40 إلى 41 درجة، وتبلغ نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90% خاصة فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، وعلى القاهرة من 70 إلى 75%، ومحافظات شمال الصعيد من 60 إلى 65% وجنوب الصعيد من 40 إلى 45%".

وبخصوص الشبورة المائية، أوضح شاهين، أنها تعتبر الظاهرة الجوية المتواجدة خلال هذه الفترة على كل الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وتتكون عادة خلال الفترة التي تلي طلوع الفجر مباشرة، وتستمر حتى سطوع آشعة الشمس لتبدأ في التلاشي على الفور، ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، لكنها تتفاوت من طريق إلى آخر، وكلما اقتربنا من الطرق الزراعية والمسطحات المائية تكون أكثر كثافة، ناصحًا السائقين، بالحذر أثناء القيادة بقدر الإمكان واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.​