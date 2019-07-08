شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تبعث رسالة إلى متابعيها: «وشي موقعش.. دعواتكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طمأنت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها على حالته الصحية، بعد أيام من إعلان إصابتها بـ«بكتيريا الوجه». ريهام نشرت صورة حديثة عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله». أضافت: «بشكركم على دعواتكم، وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».

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