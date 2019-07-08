شكرا لقرائتكم خبر عن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة الطيران المدني للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية، الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

قالت مصادر في وزارة الطيران إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، موضحة أن شركة «مصر للطيران» أنهت تجهيزاتها وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.

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كان وفد من قيادات وزارة الطيران تفقد تجهيزات صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ويسهم مطار العاصمة الدولي بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر؛ فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلى لمطار القاهرة الدولي.

كما سيسهم المطار بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانيء البحرية وهي: «السويس والأدبية والعين السخنة»، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومي.