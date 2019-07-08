"خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة على "الفيس بوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحال الصفة واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"، منها استغلال لصفة رجال دولة، وأخرى لرجال قضاء وشرطة، لإيهام المواطنين بتلك الصفة. وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات. Advertisements

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