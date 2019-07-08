"وشي موقعش".. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة إلى جمهورها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت ريهام على الصورة: "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا، أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء". وأعلنت ريهام إصابتها بميكروب في وجهها، قبل إجراء عملية جراحية، وتخضع لعلاج مكثف لمدة أسبوعين خوفًا من أن يصل الميكروب إلى المخ.​

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