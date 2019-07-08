على مساحة 65 فدانًا.. إنشاء أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس عزت عبدالقوي، مدير ورشة الخط الثالث بمترو الانفاق، إنشاء أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط.

وقال عبدالقوي لـ"الخليج 365"، إنه يتم إنشاء الورشة بمنطقة الهايكستب بنهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بجوار محطة عدلي منصور، مؤكدًا أن الورشة مقامة على مساحة 65 فدانًا، للقيام بأعمال العمرات الجسيمة وصيانة جميع أنواع الخاصة بقطارات المترو.

وأشار مدير ورشة الخط الثالث بمترو الأنفاق، إلى أن الورشة تتكون من 31 مبنًا لكل منهم له وظيفة مخصصة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من مباني الورشة، لتصبح جاهزة للافتتاح وفقًا للمعدل الزمني للانتهاء من تجهيز بقية محطات الخط الثالث والتي تضم 6 محطات (النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور)، المقرر افتتاحها أبريل 2020.​