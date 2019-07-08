مصر | عاجل.. التفاصيل الكاملة لانتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التفاصيل الكاملة لانتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا يفيد بسقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس.

وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص والتحريات بمعرفة النقباء مصطفى عامر ومحمد حلمى وهشام عبدالخالق، تبين أن المنتحر صاحب شركة عمرة ٤٠ عامًا، وتم إعلان إفلاسة ويمر بضائقة مالية وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه.

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كما قرر فرد الأمن التابع لأمن الرحاب والمسئول عن حراسة العمارات، أنه التقى مع رجل الأعمال وكان يتحدث بطريقة هستيرية، وبعدها سمع صوت ارتطام قوى وفوجىء به مرميًا على الأرض.

وبسؤال المقربين له أفادوا بأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد إيجار الشقة التى تكفل بها أحد العاملين معه سابقًا، واتهم كل أصدقاءه ومعارفه بالخيانة وتخليهم عنه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.