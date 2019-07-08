أخبار مصر | 'الحماية القضائية للعامل' رسالة دكتوراة للباحث محمد عماد بحقوق أسيوط

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حصل الباحث محمد عماد عبدالقادر بالأمانة العامة لوزارة الطيران المدني، على درجة الدكتوراه فى القانون بكلية الحقوق جامعة أسيوط، عن رسالة الدكتوراة التي قدمها بعنوان (الحماية القضائية للعامل).

وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم أستاذ قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني، ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط، والمستشار الدكتور أسامة أنور جامع رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأوصى الدكتور محمد عماد عبدالقادر في رسالته، بضرورة مد الحماية لباقى طوائف العمال غير الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وضرورة تدخل المشرع بإدخال نص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يحظر الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات العمالية الفردية أثناء سريان عقد العمل حماية للعامل من سطوة ونفوذ صاحب العمل.

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كما أوصى الدكتور محمد عماد بضرورة أن يكون هناك نص خاص يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالطعون على القرارات التأديبية الصادرة في حق العامل، وذلك بأن ينص المشرع على ميعاد ستين يوما من لحظة إبلاغ العامل بالجزاء الموقع عليه فيحق له خلاله اللجوء الى المحكمة العمالية، وذلك فى ضوء ضرورة العمل على استقرار العلاقات العمالية.

كما أوصى بضرورة إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية فى مقر كل محكمة ابتدائية، يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وأن تقدم خدماته بدون مقابل لمساعدة العمال.

وشدد على ضرورة قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية للطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، دون التقيد بقيمة الطلبات في الخصومة العمالية، وضرورة عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح العامل بمجرد تقديم المنازعة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يصيب مصالح العمال بضرر شديد.