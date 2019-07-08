شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن تطوير المجمعات الاستهلاكية فى الوجه القلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى وضخ السلع بكميات كبيرة طوال الوقت لتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية من فتح ملف مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بعد عده سنوات من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات المقدمة فى هذه المكاتب نتيجة عدم تطوير البنية التحتية، أو تأهيل العاملين لمواكبة التطورات حتى استطاعت الوزارة فى تطوير الكثير من مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات. Advertisements

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