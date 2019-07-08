شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، التابع للمعارضة التركية، مواجهة الفساد الناجم عن حزب العدالة والتنمية، الذى يترأسه رجب طيب أردوغان فى تلك المدينة التركية.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إنه بعد قرار وقف المناقصات الصادرة قبل انتخابات المحليات فى إسطنبول، أصدر رئيس بلدية إسطنبول الجديد إكرم إمام أوغلو قرارًا جديدًا بإلغاء مناقصتين عقدهما الوصى المعين على رئاسة البلدية التابع للعدالة والتنمية بعد قرار إعادة الانتخابات، مع استمرار فحص باقى المناقصات.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أكرم إمام أوغلو أصدر فى وقت سابق تعليمات بوقف العمليات الخاصة بالمناقصات المنعقدة قبيل الانتخابات، وتعيين العاملين، واستئجار السيارات وعمليات الشراء، وإجراء فحص دقيق عليها، دون أن تتوقف الأعمال الروتينية لبلدية إسطنبول الكبرى.