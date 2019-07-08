أخبار مصر

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، التابع للمعارضة التركية، مواجهة الفساد الناجم عن حزب العدالة والتنمية، الذى يترأسه رجب طيب أردوغان فى تلك المدينة التركية.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إنه بعد قرار وقف المناقصات الصادرة قبل انتخابات المحليات فى إسطنبول، أصدر رئيس بلدية إسطنبول الجديد إكرم إمام أوغلو قرارًا جديدًا بإلغاء مناقصتين عقدهما الوصى المعين على رئاسة البلدية التابع للعدالة والتنمية بعد قرار إعادة الانتخابات، مع استمرار فحص باقى المناقصات.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أكرم إمام أوغلو أصدر فى وقت سابق تعليمات بوقف العمليات الخاصة بالمناقصات المنعقدة قبيل الانتخابات، وتعيين العاملين، واستئجار السيارات وعمليات الشراء، وإجراء فحص دقيق عليها، دون أن تتوقف الأعمال الروتينية لبلدية إسطنبول الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا