شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يترأس قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول والتكتلات الأفريقية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قمة تنسيقية بنيامي عاصمة النيجر بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية ومن بينها: الكوميسا و«مجموعة شرق إفريقيا» و«ايكواس»، و«السادك»، ومجموعة التنمية «الإيجاد»، إضافة إلى مجموعتى «اتحاد المغرب العربى» و«الساحل والصحراء»؛ لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها في القمة الأفريقية الاستثنائية.
وتطرح التكتلات الاقتصادية الأفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية القارية التي وقعتها 54 دولة ودخل حيز التنفيذ 30 مايو الماضى.
من جهته، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقى محمد، بالإطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووصفها بأنها «لحظة تاريخية» في تاريخ القارة.
أضاف أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا يعد بمثابة خطوة هامة على طريق تحقيق الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقى 2063، مشيرا إلى أن السريان السريع لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد مصدر اعتزاز كبير للقارة الأفريقية.
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