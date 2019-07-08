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تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع تلاعب الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من بيع المواد البترولية بالأسعار المقررة، وكذلك مستودعات البوتاجاز، فيما يتعلق بالإسطوانات، وتحرير محاضر لأى شخص يثبت تلاعبه فى الأسعار، وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفه لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880  أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.

 

 

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