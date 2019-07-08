الكهرباء: الحمل الأقصى اليوم 29900 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى بلغ اليوم الأحد، 29900 ميجاوات، مشيرا إلى أن الإنتاج المتاح من الكهرباء بلغ 47200 ميجاوات، وأن احتياطي إنتاج الكهرباء بلغ 17220 ميجاوات.

وأوضح - في بيان - أنه لم يتم تخفيض أي أحمال اليوم سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.