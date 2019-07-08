نشرة الحوادث المسائية.. سيدة مقتولة ولغز جثتي طفل وضابط بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العثور على سيدة مقتولة بطعنات داخل شقتها بإمبابة

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة.

أحكام على المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمي قضية "التخابر مع دولة أجنبية".

لغز العثور على جثة طفل داخل مخزن بالهرم

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة طفل داخل مخزن بمنطقة الهرم.

العثور على جثة ضابط داخل شقته

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة ضابط شرطة برتبة رائد، داخل شقته بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

النقض تقبل طعن المتهمين في أحداث ميدان الشهداء في حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن المتهمين في قضية "ميدان الشهداء" في حلوان، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 10 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

تفاصيل إنقاذ شخص في غرق مركب عائم بكورنيش الجيزة

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، أحد الأشخاص من الموت غرقًا، إثر هبوط الطابق الأول بمركب عائم بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة.