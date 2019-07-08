أخبار مصر | بسام راضي: الدول الإفريقية تثق في دور السيسي على حل مشكلات القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسام راضي: الدول الإفريقية تثق في دور السيسي على حل مشكلات القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذل جهودًا فعالة لإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشددًا على أن الدول الإفريقية تثق بدور مصر والرئيس السيسى فى تسوية مشكلات القارة وتعزيز التكامل التجارى والاقتصادى بين الدول الإفريقية.

وقال راضى، فى تصريحات للصحفيين على هامش القمة الاستثنائية الإفريقية بنيامى، اليوم الأحد، إن قمة نيامى شهدت الإطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية التى دخلت حيز التنفيذ عقب موافقة برلمانات 22 دولة إفريقية عليها فى الثلاثين من مايو الماضى، منوهًا إلى أن تلك المنطقة الحرة ستعزز التجارة البينية الإفريقية ومكانة إفريقيا على خريطة التجارة العالمية نظرًا لكونها المنطقة الأكبر فى العالم حيث تضم 54 دولة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن القمة الاستثنائية استهدفت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميًا، مشيرًا إلى أن العمل الإفريقى يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس السيسى، الذى يعطى الأولوية لربط الدول الإفريقية وتنميتها وتسوية المنازعات سلميًا بالقارة.

وقال إن العمل الإفريقى المشترك تحول من التركيز على قضايا التحرر الوطنى من الاستعمار والنزاعات الحدودية والحروب الأهلية إلى تعزيز التجارة الحرة والبينية والتنمية.