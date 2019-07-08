أخبار مصر | المتحف المصري ينظم احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري ينظم احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتحف المصري بالتحرير، احتفالًا بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، حيث نظمت إدارة الأنشطة الثقافية والقسم التعليمي ومتحف الطفل عددًا من البرامج التعليمية والفنية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بالسيدة زينب ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإدارة الوسائل التعليمية وجمعية أصدقاء المتحف.

وبدأ اليوم بجولات إرشادية للأطفال تحت إشراف القسم التعليمي، وجمعية أصدقاء المتحف والتي ألقت الضوء على أهم القطع الأثرية به على اعتباره أحد أهم معالم القاهرة الأثرية.

وشهد الحفل صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، ومحمد علي مدير بالمتحف المصري، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والدكتور محمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية وقيادات المركز القومي لثقافة الطفل.