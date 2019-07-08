أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، على أهمية اتخاذ إجراءات رقابية لضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار، وعدم استغلالهم لزيادة أسعار المحروقات وزيادة الأسعار أكثر مما يجب أو زيادة الأجرة أكثر من التعريفة المقررة.

وطالب «كمال»، بتكثيف الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الداخلية، والمحافظين ورؤساء الاحياء ستساعد بشكل كبير في ضبط الأسواق، ووقف استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا علي ضرورة وضع خطة من قبل وزارة التموين لضبط الأسواق، وتحديد أسعار السلع واعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى في حال تجاوز التجار لهذه الأسعار، أو تجاوز السائقين لتعريفة الركوب المقررة.

وشدد أمين قطاع جنوب الصعيد بـ«مستقبل وطن»، على أهمية دور جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، حيث سيستغل البعض هذه الإجراءات لرفع الأسعار، مطالبًا بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الوسائل للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة في الاستجابة من قبل الجهات المعنية.