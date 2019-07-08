مصر | مصابة بـ"طعنات".. العثور على جثة سيدة داخل شقتها في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصابة بـ"طعنات".. العثور على جثة سيدة داخل شقتها في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغ للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثر على جثة قاطنة الشقة في العقد الخامس من عمرها، مصابة بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة التوصل إلى مرتكبها، والقبض عليه لمعرفة دوافعه لارتكابها.