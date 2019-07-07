شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ميت غمر تتنكر وتضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنكرت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم للمرة الثانية، وركبت المواصلات العامة لضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة، والتي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار البنزين، لتكتشف استغلال السائقين للمواطنين ومطالبتهم بسداد أجرة أكثر من المقررة.

استقلت منال الغندور وبرفقتها كل من: محمد البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر وعلي زغلول، مشرف عام برئاسة المركز، أتوبيس خاص من الطريق أمام قرية «كفر النعيم» وبدفعها الأجرة تم حسابها على أجرة مقدارها 2.5 جنية من كفر النعيم حتى ميت ناجي والأجرة المقررة رسميا 2 جنيه.

وبسؤال «الغندور»، للركاب عن أجرة «ميت غمر- صهرجت الكبرى» اتضح أن السائق قام بحسابهم بأجرة 3 جنيه للفرد والأجرة الرسمية هي 2.25 جنية فقط.

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كما ركبت رئيس مركز ومدينة ميت غمر سيارة ميكروباص من الطريق أمام قرية «ميت ناجي» وبدفعها الأجرة تم حسابها على أجرة مقدارها 2.5 جنيه من قرية «ميت ناجي» حتى قرية «المعصرة»، والأجرة المقررة رسميا 2 جنية، وبسؤال الركاب عن أجرة «ميت غمر- صهرجت الكبرى» اتضح أن السائق قام بحسابهم بأجرة 3 جنيهات للفرد والأجرة الرسمية هي 2.25 جنيه فقط.

وطالبت «الغندور» المواطنين بالإيجابية، وفي حالة زيادة الأجرة عن المقرر يأخذوا رقم السيارة ويتم تحرير محضر له بالامتناع عن التوصيل وزيادة الأجرة وسب وقذف ويدخل في 3 قضايا، وقالت «هذا دور كل مواطن وأنا لا أستطيع أن أتابع جميع السيارات».

واتخذت «الغندور» الإجراءات القانونية حيال الواقعتين وسلمتهما للشرطة.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالمواطنين بعدم دفع أي أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة وفي حالة وجود تجاوزات يتم الاتصال بأرقم 01154040811 واتس وأرقام 01003238629 / 0504903056 / 01223695511.

رئيسة مركز ميت غمر تتنكر وتضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

رئيسة مركز ميت غمر تتنكر وتضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

رئيسة مركز ميت غمر تتنكر وتضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة