شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات جماعية من أعضاء تدريس جامعة المنيا ضد صفحة على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، بلاغات جماعية، ضد صفحات تنشر أكاذيب وتسيء لهم بقصد الابتزاز.

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كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منها صفحة باسم شخص يدعي«ع- م»، قد روجت لشائعات ضد أساتذة بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، مما دفع بعض أعضاء هيئة التدريس للتوجه للإدارة العامة لجرائم المعلومات ومباحث الإنترنت والنيابة العامة وحرروا بلاغات حملت أرقام ١٠ أحوال لسنة ٢٠١٩، ضد صاحب الصفحة متهمين آياه بالسب والقذف والتشهير.

وقال الدكتور حسام فايز، مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية، في تصريحات صحفية، إنه وعددًا من زملائه فوجئوا قبل نحو 6 أشهر بصفحات تسيء لهم وتنشر أكاذيب متعلقة بسير العملية التعليمية على غير الحقيقة، وكذا تخوض في سمعة بعض الأساتذة وتُشهر بهم وتتدخل في حياتهم الشخصية.

وأضاف أنه عقب تحرير البلاغات ضد إحدى الصفحات المسيئة وصاحبها يدعي«ع- م»، مقيم بالقاهرة، تبين أنه متورط في العديد من الوقائع المشابهة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في جرائم سب وقذف وصادر ضده حكم قضائي من محكمة جنح عين شمس الجزئية بعد اتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق فتاة، وكذا قضية سب وقذف ضد محامي مقيم بمحافظة الإسكندرية، وقضية طعن في أعراض خاصة باستاذ جامعي بالمنوفية، ومتهم في واقعة اعتداء واستيلاء على مبالغ مالية «مال عام».