شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: حريصون على تنفيذ توصيات القمة الأفريقية الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه كرئيس للاتحاد الأفريقي على مواصلة التعاون مع الاتحاد في الفترة القادمة لضمان تنفيذ توصيات القمة الأفريقية الاستثنائية؛ بما يسهم في تعزيز المصالح الأفريقية المشتركة مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين دولنا الأفريقية سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الرئيس السيسي- في كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة الأفريقية الاستثنائية الــ12 في نيامي عاصمة النيجر: «أود أن أعرب عن تقديري لكم جميعا على روح التعاون التي أثبتموها والدعم الذي بادرتم بتقديمه لي طوال أعمال هذه القمة وجهودكم المتضافرة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق، فضلا عن عزيمتكم التي لا تكل من أجل إعلاء المصلحة الأفريقية».

وأكد الرئيس السيسي أنه بفضل ما تم تحقيقه اليوم سنعود وننظر إلى قمة النيجر الاستثنائية كواحدة من أهم القمم في مسيرة الاندماج والعمل الأفريقي المشترك وعلامة فارقة باتجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي نتطلع إليه جميعا عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال سائر مشروعات أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 ومشروعاتها الرائدة للسنوات العشر الأولى.

وأضاف: «وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأقدم التهنئة إلى جمهورية غانا الشقيقة بمناسبة اختيارها لاستضافة مقر سكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لدينا الآن تصورا واضحا لكيفية المضي قدما في مرحلة التنفيذ والتشغيل لاتفاقية التجارة الحرة القارية، متسلحين بالعلم والواقعية متزودين بالمثابرة والأمل والتفاؤل، لافتا إلى أنه جرى تناول التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية؛ خصوصا جداول تخفيضات التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ التي تمثل أركانا أساسية لأي منطقة تجارة حرة.

وأضاف الرئيس السيسي: «كما أطلقنا عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في أنحاء القارة؛ ومنها نظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية الذي يعزز من التكامل المالي ويقلص من الاعتماد على العملات غير الأفريقية ومرصد التجارة الذي سيوفر البيانات الاقتصادية والتجارية والقانونية لكافة المعنيين».

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وأشار إلى أنه تم أيضا عقد مشاورات مع ممثلي البنوك المركزية الإفريقية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال قبل اجتماعات القمة، مما أسهم في الخروج بتوصيات تساهم في تطبيق الاتفاقية، مؤكدا أن مهمتنا في المرحلة المقبلة ستكون هي العمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة والمتابعة دون كلل أو ملل لضمان الالتزام بخارطة طريق المفاوضات التكميلية للمرحلة الأولى ومفاوضات المرحلة الثانية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية لضمان الاتساق مع القواعد التي أرستها اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأكد الرئيس السيسي، الاتفاق على حتمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية وضرورة تعزيز التكامل المالي والنقدي البنكي وأهمية تفعيل الأدوات اللوجستية والتقنية التي تم إطلاقها على هامش القمة؛ في إطار من تقاسم الأعباء والأدوار بين الاتحاد الأفريقي بمختلف أجهزته والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والتعاون الوثيق مع الآليات والمؤسسات المالية الإقليمية والقارية والدولية المعنية.

ودعا الرئيس السيسي، مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وسائر الجهات القائمة على تطبيق الاتفاقية لمواصلة الحوار البناء مع أصحاب المصلحة الآخرين؛ خاصة من مجتمع رواد الأعمال والمجتمع المدني لمتابعة التقدم المحرز والتصدي للتحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية استغلال الزخم الذي تحقق اليوم للبناء على مخرجات هذه القمة التاريخية وإسراع وتيرة العمل لتحقيق أهدافنا والتغلب على التحديات التي تواجهنا وصولا إلى غايتنا المرحلية الأساسية وهي تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية على أرض الواقع، واستكمال المسيرة نحو حلم الجماعة الاقتصادية الأفريقية الذي يتعين علينا نحن الأفارقة أن نثبت لأنفسنا قبل العالم الخارجي أنه حلم واقعي سيتحقق وأنه بالإرادة لا مكان للمستحيل.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن أبناءنا في أنحاء القارة وخارجها ينظرون إلينا اليوم مفعمين بالطموحات والآمال، مؤكدا أن ذلك لمسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا، تستلزم منا بذل كل ما أوتينا من جهد وعرق لنكون عند حسن ظنهم وعلى مستوى تطلعاتهم.

وجدد الرئيس السيسي شكره للرئيس محمد إيسوفو على استضافة دولة النيجر الشقيقة لهذه القمة المهمة، معربا عن تطلعه لأن تكون قمتنا المصغرة يوم غد على ذات المستوى كما كان اليوم من حيث التعاون والحوار البناء والمخرجات العملية.

وأعلن الرئيس السيسي اختتام أعمال القمة الاستثنائية الأفريقية.