شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل لتأهيل الطلاب لتولي المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلابها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لتأهيل الطلاب على القيادة وتخريج طلاب قادرين على تولي المسؤولية.

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وقال الدكتور عبدالله التطاوي، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، إن جامعة القاهرة أطلقت مقرر التفكير النقدي لطلابها، وهو يُعد وسيلة لتغير طرق تفكير الطلاب واتباع المنهج العلمي في التفكير، مؤكداً على ضرورة قبول فكرة تعدد الصواب والتنوع وقبول الآراء الأخرى، قائلاً: «نحن نتعامل مع نسبي ولكن الدين وحده هو المطلق ويمثل حماية للعقل البشري من الشطط لأن ديننا هو دين عقل».

وتستضيف الجامعة الإثنين الكاتب الصحفي أحمد رفعت في حوار مع الطلاب بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، كما تستضيف الكاتب الصحفي عبدالسلام فاروق الثلاثاء أحمد لطفي السيد، وذلك في حوارات مفتوحة حول دور المؤسسات الإعلامية في مشروع تطوير العقل المصري.

يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة تنظمه الجامعة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ويتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، ويشمل 6 أفواج يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب، وكانت استضافة الجامعة العديد من الشخصيات الاعلامية من بينها عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، والإعلامي أحمد سالم.