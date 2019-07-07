شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يقر قواعد التحويلات ونقل القيد بالكليات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرّ مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2019/2020، ويبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة في تلقي طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والتزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين والمفصولين.

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، كما أكد على ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، مضيفٱ أن التحويل للبرامج الجديدة ذات الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة.