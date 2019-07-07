شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الشأن الأفريقي: سريان اتفاقية التجارة الحرة يوم تاريخي في حياة الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رمضان قرني، مدير تحرير مجلة آفاق أفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، والخبير في الشأن الأفريقي، عن سعادته البالغة وفخره بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في نيامي عاصمة النيجر.

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وأضاف «قرني»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن بدء سريات اتفاقية التجارة الحرة يوم تاريخي في حياة الشعوب الأفريقية وكان حلم طال انتظاره، حيث كان حلم الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، ولكن كانوا يفشلون في ذلك لأنهم كانوا يبدأون اجتماعهم بالسياسية وينتهون بالاقتصاد، بينما الآن الملف الاقتصادي له الأولوية الأولى.

وأشار الخبير في الشأن الأفريقي إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان متمسكًا بحلم الوحدة الاقتصادية الأفريقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القطاع الخاص سيستفيد من اتفاقية التجارة الحرة، مشيدًا باستمرار مصر في تنظيم ملتقى استثماري أفريقي على أرضها حتى الآن، واصفًا هذه الملتقيات بالأمر الجيد.

وتابع: «عام 2020 سيكون تحت شعار إسكات البنادق لوقت الاقتتال في أفريقيا».