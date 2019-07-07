شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت منظومة التأمين الصحى شرط سداد الاشتراكات فى المرحلة التى بدأت بمحافظة بورسعيد، كشرط إلزامى للحصول على الخدمة بشكل طبيعى .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد أنطلقت أول يوليو المقبل ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر المقبل، على أن يتم التسجيل للجميع للحصول على الخدمة.

يذكر أن جميع المصريين مشمولين بالتغطية التأمينية الصحية الجديدة وهذا سيحدث تباعا مع التطبيق المرحلى للمنظومة ودفع الإشتراكات الزامى واجبارى داخل المنظومة وعلى الجميع والتسجيل بالوحدات للدخول للمنظومة واجب وهام للغاية،والوحدات الصحية مجهزة بأعلى التجهيزات الضخمة لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين.