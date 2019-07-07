اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الأحد، منها مشاركة الرئيس السيسى في قمة أفريقية تاريخية بالنيجر وإعلانه سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.

الرئيس السيسي يشارك في قمة أفريقية تاريخية بالنيجر ويعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء

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