شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فتيات كينيات يتعرضن لانتهاكات فى قطر ويناشدن حكومتهن التدخل لإنقاذهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، فضيحة جديدة للنظام القطرى نتيجة الانتهاكات المستمرة لحاشية تميم بن حمد أمير قطر وعصابته الحاكمة فى قطر، ضد العمال الوافدين لا سيما العاملات فى المنازل، والتي تتنوع ما بين العمل لأيام طويلة دون راحة، أو مصادرة جوازات السفر من جانب أرباب العمل، أو تأخر فى دفع الأجور، أو الاحتجاز فى منزل.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن عائلات ثلاث فتيات عالقات فى قطر، ناشدوا حكومة كينيا مساعدتهن على العودة إلى ديارهن، بعدما استنجدت الفتيات بأسرهن، لانتشالهن من حالة البؤس التى وجدن أنفسهن فيها، بعد أن تم سلب استقلاليتهن وحرّيتهن فى التنقل والاختيار، وتعرضهن لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن أقارب اثنين من الفتيات تنتميان لمقاطعتى كوالى وكيليفى، كشفوا عن حالة الذل والمعاناة التى تعشن فيها منذ قدومهن إلى قطر، حيث تساءلت لوسي جوما، وهي والدة إحدى الفتيات التي تُدعى ريزيقي جوما: "هل لدينا حكومة؟ هل هناك سفارة لنا في قطر؟ هل يمكننا إعادة ابنتنا إلى البلاد؟"، مضيفة أن ابنتها قابلت عميلة تُعرف باسم "فطومة" ونُقلت إلى نيروبي، حيث توجهت بعد ذلك إلى قطر مع فتاتين أخرتين.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الفتيات الثلاثة غادروا كينيا في إبريل من هذا العام، لكن عقود عملهن أُلغيت بشكل مفاجئ لأنهن وقعت تحت وطأة الأعباء المنزلية، حيث ذكرت جوما أن مدير ابنتها فصلها من عملها بعدما قدمت شكوى بأنه أجبرها على طهي بعض الأطعمة التى لم تكن معتادة عليها.