شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مهمتنا المرحلة المقبلة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتضمن إطلاق عدة أدوات لتسهيل التبادل التجارى والاستثمارى ومنها نظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية الذى يقلص من العملات غير الإفريقية، بجانب مرصد التجارة الذى يوفر البيانات لكافة المعنيين.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بجلسة إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أنه تم عقد مشاورات مع ممثلى البنوك والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، مضيفًا : "ستكون مهمتنا المرحلة المقبلة العمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمتابعة دون كلل".