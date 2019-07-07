شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 29 ألفت و900 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الأحد، هو 29 ألف و900 ميجاوات.

وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أن حجم المتاح على الشبكة 47 ألفا و200 ميجا وات، واحتياطى 17 ألفا و220 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توقعت أن يصل أقصى حمل لشبكة الكهرباء اليوم 30 ألف و700 ميجاوات، فى مقابل 30 ألفا و500 ميجاوات أقصى حمل للشبكة أمس السبت.

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يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.