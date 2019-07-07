السيسي لزعماء أفريقيا: "عزيمتكم لا تكل من أجل إعلاء مصلحة القارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه كرئيس للاتحاد الأفريقي على مواصلة التعاون مع الاتحاد في الفترة القادمة لضمان تنفيذ توصيات القمة الأفريقية الاستثنائية؛ بما يسهم في تعزيز المصالح الأفريقية المشتركة مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين دولنا الأفريقية سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة الأفريقية الاستثنائية الـ12 في نيامي عاصمة النيجر - "أود أن أعرب عن تقديري لكم جميعا على روح التعاون التي أثبتموها والدعم الذي بادرتم بتقديمه لي طوال أعمال هذه القمة وجهودكم المتضافرة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق، فضلا عن عزيمتكم التي لا تكل من أجل إعلاء المصلحة الأفريقية".

وأكد الرئيس السيسي أنه بفضل ما تم تحقيقه اليوم سنعود وننظر إلى قمة النيجر الاستثنائية كواحدة من أهم القمم في مسيرة الاندماج والعمل الأفريقي المشترك وعلامة فارقة باتجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي نتطلع إليه جميعا عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال سائر مشروعات أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 ومشروعاتها الرائدة للسنوات العشر الأولى.

وأضاف "وأود أن انتهز هذه المناسبة لأقدم التهنئة إلى جمهورية غانا الشقيقة بمناسبة اختيارها لاستضافة مقر سكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".