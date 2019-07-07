العثور على سيدة مقتولة بطعنات داخل شقتها بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بشارع البوهي بالقرب من مستشفى الوراق المركزي.

انتقل المقدم محمد ربيع ريس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد مؤمن فرج إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سيدة خمسينية بها طعنات متفرقة بالجسم، ووجد بعثرة في محتويات الشقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.