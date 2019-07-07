حاول "كهربته بسلك عريان".. إحالة المتهم بقتل حارس فيلا يوسف السباعي للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهم بقتل حارس فيلا الأديب الراحل يوسف السباعي بمنطقة المقطم لمحكمة الجنايات.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يعمل سائقًا لدى نجل "السباعي" وطرد لسوء أخلاقه وكذلك طردت زوجته لعدم أمانتها، فبدأت التردد على الفيلا وافتعال المشكلات مع حارسها ظنًا أنها وشى به.
وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة، تشاجر المتهم مع حارس الفيلا وانتهت بتدخل عدد من المارة بينهما، ومساء ذات اليوم عاد للتشاجر معه مرة أخرى ثم طعنه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاول قبل طعن المجني عليه "كهربته بسلك عريان" وإلقاء المياه عليه لتبدو الوفاة طبيعية لكن خابت خطته، فطعن الضحية وفر هاربًا إلى أن تم ضبطه.
ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمعاقب عليها بالإعدام وفق قانون العقوبات.
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