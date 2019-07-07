انتحر أم اختل توازنه؟.. لغز سقوط شاب من الدور السادس بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يعكف رجال المباحث على فحص موقع سقوط شاب من الطابق السادس بمنطقة العمرانية، مساء الأحد؛ للوقوف على الأسباب كاملة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بشارع الزهراء.

انتقل فريق من مباحث القسم تحت إشراف المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية؛ للاستماع إلى أقوال شهود العيان وسؤال أسرة المتوفى، في الوقت الذي أرجع بعض الأهالي سبب الواقعة إلى مرور الشاب بأزمة نفسية دفعته للانتحار.

مصدر أمني مسؤول -طلب عدم نشر اسمه- أكد أن السبب غير واضح حتى الآن، لافتا إلى أن نتيجة التحقيقات ستكون كلمة الفصل، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.