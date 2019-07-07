تحقيقات رشوة موظف بحي مصر القديمة: طلب 20 ألف جنيه للتغاضي عن هدم ورش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، تفاصيل اتهام موظف إزالة بحي مصر القديمة ومساعده ومقاول هدم بطلب وتقاضي رشوة مالية من أصحاب ورش بالمدابغ بدائرة القسم. وأوضحت التحقيقات أن موطف الحي والاثنين الآخرين عرضوا على أصحاب الورش بمنطقة المدابغ التغاضي عن هدم الورش الخاصة بهم مقابل مبالغ مالية. Advertisements وأضافت التحقيقات أن أصحاب الورش أبلغوا الرقابة الإدارية بالواقعة، واستدرجوا الموظف والمتهمين لدفع 20 ألف جنيه فتم ضبطهم متلبسين، وإحالتهم للنيابة. وأمرت النيابة بحبس موظف الحي ومساعده والمقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة مالية مقابل التغاضي عن عمل من أعمال وظيفتهم. واستدعت النيابة ضابطي الرقابة الإدارية (مجري التحريات والقائم بالضبط) لسماع أقوالهما حول الواقعة.

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