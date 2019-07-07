أخبار مصر | وكيل رياضة البرلمان عن مشاركة "وردة" في مباراة جنوب أفريقيا: "قلة أدب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رياضة البرلمان عن مشاركة "وردة" في مباراة جنوب أفريقيا: "قلة أدب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب عن أسفه واستياءه الشديد من الآداء الباهت للمنتخب وخسارته بهدف مقابل لا شئ، وخروجه بشكل مخزي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مخيبا لآمال الجماهير المصرية.

وقال "حسين" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إن السبب الرئيسي لخروج المنتخب من دور الـ 16 سوء وإهمال إتحاد الكرة، والإختيارات الفاشلة للمدرب، والذي تسبب في هزيمة المنتخب بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه تقدم طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتحقيق فى الأسباب التي كانت وراء الآداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في البطولة والتي نجحت فيها الدولة المصرية في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب المصري لكرة القدم.

ووصف "حسين" قرار عودة عمرو ورده إلى معسكر المنتخب ومشاركته أمس مع المنتخب أمام جنوب أفريقيا بـ "قلة أدب"، وذلك بعد قرار إستبعادة من المنتخب للحفاظ على الإنضباط والإلتزام داخل معسكر الفراعنة، خاصة بعد اتهام عارضة الأزياء المصرية "ماريهان" اللاعب عمرو وردة، بالتحرش بها عبر الرسائل الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر إتحاد الكره، إستبعادة، ولكن فجأة تخلى الإتحاد عن قراره ويعود "وردة" من جديد، قائلًا: " احنا فقدنا البطولة وفقدنا إننا نعلم الأجيال القادمة حاجه محترمة، وكنا نتمسك بقيم معينة، ولكن إفتقدناها مع قرار عوده ورده للمعسكر، وأنت كنت أخدت القرار وإستبعدته والناس احترمت ده، تقوم ترجعه تاني؟".

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمحاسبة المسؤولي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة.