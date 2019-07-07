أخبار مصر | أستاذ فقه بالأزهر: الأمة تتقدم بالعلم والمعرفة لا بكثرة العدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ فقه بالأزهر: الأمة تتقدم بالعلم والمعرفة لا بكثرة العدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الأوقاف الدورة التدريبية التاسعة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف بقاعة المناسبات بمسجد "عمر بن عبدالعزيز"، بحضور الشيخ رفيق محمد عاشور مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف وعدد من قيادات المديرية، وعدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف ببني سويف ، حاضر فيها كلا من الدكتور محمد حسني جاد الرب أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع بني سويف , و الدكتور محمد جمعه شعبان مسئول تنظيم الأسرة بمستشفى بني سويف العام، وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور محمد حسني جاد الرب أن الإسلام دين شامل، وأنه لم يترك جانبًا يتعلق بحياة الإنسان إلا وله فيه توجيه كما أن القرآن الكريم وجه المسلمين إلى أن ينهلوا من العلوم كافة قال تعالى: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ".

وأوضح أن أن الأمة تتقدم بالعلم والمعرفة لا بكثرة العدد وأن الإسلام حين حثنا على الزواج جعل المسئولية في مقابله فنجد قول الله تعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" وقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ" وقوله (صلى الله عليه وسلم):" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئول عَنْ رَعِيَّتِهِ" وليس من الشرع كثرة الإنجاب وترك الذرية فريسة للضياع ، أو تركهم بالشوارع ، أو التكسب من ورائهم عن طريق الأعمال التي لا تتفق مع أوامر الدين الحنيف كالتسول والانحراف وتجارة المخدرات ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) في وصيته لما أراد أن يوصي بماله كله قال (صلى الله عليه وسلم):" الثلث، والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"، فواجبنا إنشاء جيل قوي ليس ضعيفًا ولا هزيلاً.