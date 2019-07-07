مصر | سقوط شخص من الطابق السادس في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط شخص من الطابق السادس في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط شخص من الطابق السادس بأحد العقارات، بشارع الزهراء، بمنطقة العمرانية، وإنتقلت قوة أمنية للمكان لفحص البلاغ.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو، بشارع الزهراء، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، لفحص البلاغ ومعرفة عن وجود شبهة جنائية حول سقوطه، أو انتحاره، أو سقوطه نتيجة اختلال توازنه.