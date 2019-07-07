شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قها تتنكر داخل ميكروباص.. وتأمر بالتحفظ على سائق رفع الأجرة 125 قرشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقلت المهندسة أمل فوزي، رئيس مجلس مدينة قها، الأحد، ميكروباص كمواطنة عادية على خط «طوخ _ قها» ففوجئت بقيام السائق بالتحميل بأجرة ٣ جنيهات، مخالفا تعريفة الركوب الجديدة التي اعتمدتها محافظة القليوبية، والبالغة 175 قرشًا.

واتصلت «فوزي» بالمرور وتم التحفظ على السائق والسيارة مناشدة المواطنين بالابلاغ فورا عن أي عدم التزام من السائقين بتعريفة الركوب المقررة.

ووجهت رئيسة مركز ومدينة قها المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي سائق لايلتزم بقرارات تحديد تعريفة الركوب الجديدة وعدم دفع أي أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة.

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المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها تتنكر لضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة بالقليوبية

وأكدت أمل، في تصريحات صحفية، أن الحملات مستمرة على جميع المواقف بانحاء المدينة لضبط السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الاخيرة بعد زيادة الاسعار واتخاذ الاجراءات القانوينة ضدهم.

وأضافت: «سيتم الضرب بيد من حديد على مافيا المتلاعبين بأسعار البنزين والغاز لأن المواطن لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية».

المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها تتنكر لضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة بالقليوبية

وأشارت إلى أنها ستتابع شخصيا بصفة يومية من خلال حملات مفاجئة بالطرق وسؤال المواطنين على تعريفة الركوب.

وذكرت أمل أنه جرى تطبيق تعريفة ركوب التوك توك ووضع استيكرات بالمواقف توضح قيمة تعريفة الركوب المحددة قانونا من قبل المحافظة لعدم إستغلال المواطنين الذين هم محل اهتمام القيادة السياسية قائلة «هدفنا راحة المواطن والحفاظ على حقوقه» تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.