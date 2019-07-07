شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زوجة الشهيد المنسي على رفع صورته في مدرجات استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت منار سيلم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، إن الشعب المصري معترف بجميل «المنسي»، ويتذكره في كل المناسبات. Advertisements وأضافت «سليم» خلال تصريحات متلفزة: «سعيدة بحب الملايين لزوجي، ورفع صورته في المدرجات من جانب أشخاص لا يعرفونه»، متابعة: «المنسي محفور في وجدان ملايين المصريين». وأكدت زوجة الشهيد البطل أن الشعب المصري قادر على الحفاظ على البلد مع القوات المسلحة في جانب واحد. وكان عدد من المشجعين الحاضرين لمباراة مصر وجنوب إفريقيا، قد رفعوا لافتات التحية للبطل أحمد المنسي في المدرجات، تزامنا مع الذكرى الثانية لاستشهاده.

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