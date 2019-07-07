شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد «القلاعية» والوادي المتصدع في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، تحصين 52 ألف و34 رأس ماشية من الأبقار والجاموس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة البيطرية القومية الثانية للعام الحالي للتسجيل والترقيم والتحصين، والتي استمرت لمدة أسبوعين، وانتهت الخميس الماضي.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، في بيان، الأحد، أن الحملة قامت بتحصين 38 ألف و253 رأس من الأبقار، و13 ألف و781 رأس من الجاموس، كما قامت بتسجيل وترقيم 5260 رأس ماشية جديدة لم تكن مسجلة ومرقمة خلال الحملات السابقة، وتقديم العلاج لعدد 1422 رأس ماشية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في ربوع المحافظة، والكشف على 2758 حيوان قبل الذبح خلال تلك الفترة، لافتا إلى قيام مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنظيم 50 ندوة إرشادية منذ بداية الحملة للفلاحين ومربي الماشية، لتوعيتهم بأعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

وأشار «التوني» إلى قيام الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بتقديم الدعم اللازم للحملة، وحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية، والوصول إلى النتائج المرجوة، وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.