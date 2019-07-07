شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمعهد القومي للملكية الفكرية (الشروط والورق المطلوب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول علي درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية ( الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وادارة الإبداع ( الدراسة باللغة الإنجليزية)، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية، بالتعاون مع جامعات أوروبية، حيث تكون 25 % من البرامج المدروسة دراسة حالات علمية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، وأهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

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وأشار رئيس جامعة حلوان أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ماعدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يومي الجمعة والسبت حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة على مستوى مصر.

وعلي الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية، ولراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، ضرورة تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صورة شخصية حديثة 4 *6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدي الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل) ، علي أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.