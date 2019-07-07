شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على 10 قوانين بربط موازنات للسنة المالية «2019-2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على 10 قوانين بربط عدد من الموازنات للسنة المالية الجديدة، حيث صدق على قانون رقم 112 لسنة 2019 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 113 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2019-2020.

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كما صدق على قانون رقم 114 لسنة 2019 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 115 لسنة 2019 بربط مولونة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2019-2020.

وصدق أيضا على قانون رقم 116 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 117 لسنة 2019 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 118 لسنة 2019 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2019-2020.

كما صدق الرئيس السيسى على قانون رقم 119 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 120 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2019-2020، وقانون رقم 121 لسنة 2019 بربط موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2019-2020.