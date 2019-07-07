شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق مركب جولدز جيم بالدقى..13 شرطا للحصول على تصريح إنشاء مرسى نهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كورنيش النيل فى الدقى، حادث غرق أجزاء من باخرة نيلية، بعد تسرب المياه بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.

ويقدم ”الخليج 365” أهم الشروط التى يجب توافرها للحصول على تصريح إنشاء مرسى نهرى أو مركب للنزهة.

1-طلب مستوفى الدمغة باسم مدير عام حماية النيل المختصة.

2-رسم نظر قيمته 10 جنيهات لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة بريدية باسم مدير عام إدارة حماية النيل المختصة.

3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته.

4- مستندات الملكية أو قرار الترخيص أو حق الانتفاع والاستغلال من جهة الترخيص.

5- موافقة "المحافظة، إدارة الملاحة الداخلية، وزارة الداخلية".

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6-خريطة مساحية مقياس رسم 25:1 معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة طوابع نقابة المهندسين مبينًا عليها الموقع الكيلومترى.

7-بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة.

8-شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.

9-الرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة للدمغة الهندسية.

10-إقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى، والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص، وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن.

11-إقرار بالالتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.

12- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداها أصلية وكافة المستندات حديثة.

13-لا يلتفت إلى الطلب غير المستوفى للمستندات.